«Je n'avais jamais vu un tel talent» : après Barcelone-Inter Milan, l'entraîneur milanais encense Lamine Yamal

Buteur et omniprésent sur le terrain lors du match nul spectaculaire (3-3) entre son club, le FC Barcelone, et l'Inter Milan en demi-finale de Ligue des champions hier, mercredi 30 avril, Lamine Yamal a impressionné ses adversaires.

Une prestation qui a marqué les esprits. Hier, mercredi 30 avril, le jeune attaquant Lamine Yamal, âgé de seulement 17 ans, a réalisé un match d'anthologie lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions.

Incredible goals on the ultimate stage 🤯



Yamal, Thuram, Dumfries: Who did it best? 👏@Heineken | #UCLGOTDpic.twitter.com/cIe07jyyFa

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2025