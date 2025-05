125 ans de l'OM : quelles sont les stars attendues au match des Légendes ce soir ?

Ce vendredi 2 mai, l’OM célèbre ses 125 ans d’existence. À cette occasion, le club a organisé un match des Légendes, regroupant les plus grands joueurs de son histoire. Voici les stars qui seront au rendez-vous.

À jamais les premiers. Club historique du football français, l’Olympique de Marseille occupe une place à part dans le cœur des passionnés.

Pour les Marseillais, l’amour de l’OM est viscéral, transmis de génération en génération. Pour le reste de la France, c’est un club mythique ou un rival redouté. Et pour les Parisiens, l’ennemi juré, celui qui donne aux soirées de Classico un goût unique, entre passion et tension.

Qu’on l'aime ou qu’on le déteste, l’OM reste un pilier de la Ligue 1 et du football français. Ce vendredi 2 mai, la cité phocéenne célèbre les 125 ans de son club emblématique, et pour l’occasion, la direction a vu les choses en grand : un Match des Légendes qui réunira les plus grands noms ayant porté le maillot bleu et blanc.

«Des héros du doublé de 1972 à ceux du début des années 1990, des artisans du centenaire ou du titre de 2010, en passant par les épopées européennes de 2004 ou 2018, plus d’une centaine d’anciens Olympiens seront réunis sur le terrain et autour, pour une soirée exceptionnelle de partage et de transmission entre toutes les générations », annonce le club dans son communiqué officiel.

Sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, les supporters auront le plaisir de revoir des légendes telles que Didier Drogba, Robert Pirès, Samir Nasri, Djibril Cissé, Mamadou Niang, Marcel Desailly, Stéphane Mbia, William Gallas, Sonny Anderson, Franck Ribéry, Benoît Cheyrou, Bafétimbi Gomis, Jean-Pierre Papin, Taye Taiwo, Vitorino Hilton, Charles Kaboré, Rolando, Basile Boli, Eric Gerets, Brandao, Rod Fanni, Fabrizio Ravanelli, Pascal Olmeta, Stéphane Porato, Daniel Van Buyten, Josip Skoblar ou encore Dragan Dtojkovic.

Des joueurs historiques qui manquent à l’appel

Si certains grands noms manquent à l’appel — à l’image de Fabien Barthez gardien de but historique ou Didier Deschamps, joueur émérite, capitaine de l’équipe au moment de la victoire en ligue des champions, puis entraîneur entre 2009 et 2012 —, des invités surprises sont encore attendus.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 21h05 au Stade Vélodrome, dont les portes ouvriront dès 19h. Quelques places restent disponibles sur la billetterie du club pour les retardataires.

Pour les téléspectateurs, la rencontre sera à suivre en direct sur BFM Marseille Provence, RMC Découverte, RMC, RMC BFM Play, ainsi que sur la chaîne L’Équipe, via une édition spéciale de L’Équipe du soir.

«L’idée c’est d’avoir une thématique assez large. (...) On veut mettre en avant les émotions que fait vivre ce club, les supporters. Les matchs légendaires ne sont possibles que dans des ambiances comme celle de Marseille.», a confié au Figaro Giovanni Castaldi, qui animera l’émission spéciale.