Football : depuis quand n’y avait-il pas eu deux clubs parisiens en Ligue 1 ?

Le Paris FC a assuré ce vendredi 2 mai sa montée en Ligue 1 en décrochant un match nul sur le terrain de Martigues (1-1). Un moment d'histoire pour le championnat de France, qui comptera deux clubs franciliens pour la première fois depuis plusieurs décennies.

Un derby parisien enflammera la Ligue 1 en 2025-2026. Le Paris FC rejoint le Paris Saint-Germain parmi l'élite et s'offrira un derby qui manquait au championnat de France depuis 1979, soit 46 ans.

Vendredi 2 mai, lors de l'avant-dernière journée de Ligue 2, le FC Lorient pouvait obtenir son titre de champion de deuxième division et le Paris FC pouvait valider sa montée. Si le club breton devra attendre pour fêter sa très probable première place, le club de la capitale a réussi sa mission en obtenant 1 point sur la pelouse du FC Martigues. Les hommes en bleu marine, qui ont globalement dominé la rencontre, doivent leur salut à une ouverture du score de leur milieu offensif Pierre-Yves Hamel, en début de seconde période.

𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒𝐈𝐄𝐍𝐒, 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒𝐈𝐄𝐍𝐍𝐄𝐒, nous sommes en @Ligue1



𝐀 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐞𝐮𝐱 𝐪𝐮𝐢 𝐨𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐫𝐮 𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐬, 𝐪𝐮𝐢 𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐨𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬 : 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐞́𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐯𝐨̂𝐭𝐫𝐞



#CertifiéParis |… pic.twitter.com/uNoMKqYg1v — Paris FC (@ParisFC) May 2, 2025

En accédant au championnat national le plus huppé, le Paris FC, club créé en 1969, retrouve un niveau qu'il n'a plus connu depuis la saison 1978-1979. A l'époque, le Paris FC et le PSG avaient terminé respectivement 13e et 19e de première division.

Pour trouver trace d'une saison où deux clubs parisiens étaient en compétition simultanément, il faut revenir à l'exercice 1989-1990, dernière saison du Racing Club de France en première division, toujours accompagné du PSG, 5e de cette cuvée.

Le Paris FC s'installe à proximité du PSG

Plus que les forces en présence, un autre changement d'importance marque ce retour du PFC. Alors que le club avait fait du Stade Charléty sa base, il déménagera la saison prochaine au stade Jean Bouin, à la suite d'un accord obtenu avec le Stade Français (rugby), permettant ainsi au club parisien de bénéficier d'un écrin moderne.

Le Paris FC et le PSG disputeront donc le derby le plus proche du monde, leur pelouse n'étant séparés que de quelques mètres et d'une rue, au sein du 16e arrondissement de Paris. Les images aériennes des deux stades, largement partagées sur les réseaux sociaux, n'ont pas manqué d'étonner les fans de football.

En plus de son nouveau stade, l'équipe de Stéphane Gilli devrait pouvoir bénéficier de quelques ajustements durant le marché des transferts estival qui se profile. Les rumeurs font déjà état d'une enveloppe de près de 100 millions d'euros confiée à l'entraîneur français. Pour rappel, le club est depuis peu détenu par la famille Arnault et 10% de ses parts appartiennent au groupe Red Bull.

Nul doute que l'ambition du nouveau club parisien dans l'élite est que la nouvelle rivalité attendue par les fans de Ligue 1 devienne un classique, saison après saison.