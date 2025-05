Formule 1 : Lando Norris (McLaren) remporte une course sprint spectaculaire à Miami

Lando Norris, le pilote britannique de l'écurie McLaren, s'est imposé, ce samedi 3 mai, dans la course sprint du GP de Miami. Il a devancé son coéquipier australien Oscar Piastri et le Britannique Lewis Hamilton.

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a remporté une spectaculaire course sprint du GP de Miami de Formule 1 devant son coéquipier australien Oscar Piastri, ce samedi 3 mai, sur le Miami International Autodrome.

Norris s'impose devant Piastri et Hamilton ! 🏁



Le Britannique a pris la tête à son coéquipier avec le timing de la Safety Car 👀



Hamilton lui a été l'un des premiers à passer les pneus secs et est remonté depuis la 6e place ! #MiamiGP#F1pic.twitter.com/gJLAEzYfu6 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 3, 2025

Le vice-champion du monde a profité de l'intervention de la voiture de sécurité après l'accident du vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) pour chiper la première place à son voisin de garage à quatre tours de la fin et la garder puisque la course s’est terminée pour les quatre derniers tours à vitesse réduite sous régime de voiture de sécurité.

Un an après son premier succès en Grand Prix sur le tracé floridien, Norris a encore bénéficié d'une voiture de sécurité pour empocher la mise et réduire d'une longueur l'écart avec Piastri, qui le devance désormais de neuf points au championnat du monde.

Max Verstappen, le grand perdant du jour

La course, qui avait été retardée de 30 minutes en raison de la pluie battante qui tombait autour du Hard Rock Stadium, l'antre des Miami Dolphins (NFL), a débuté sur une piste détrempée, mais qui a séché rapidement, obligeant les monoplaces à changer de pneus en fin de course.

La quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) est le grand perdant de ce sprint puisqu'il a terminé 17ᵉ après avoir écopé d'une pénalité de dix secondes pour être reparti de son garage de manière dangereuse après son changement de pneus. En effet, le Néerlandais n'avait pas vu arriver Andrea Kimi Antonelli et a percuté la Mercedes du rookie italien, qui n'a même pas pu changer de gommes en raison de cet accrochage.

Le prodige de 18 ans, qui avait décroché à la surprise générale la pole position vendredi, a été malchanceux samedi lors du sprint. Au premier virage, Piastri lui a fermé la porte de manière musclée et l'a obligé à sortir très large, ce qui l'a fait reculer au quatrième rang.

Puis il a été percuté par Verstappen dans la voie des stands et a perdu toute chance de marquer des points, terminant finalement 10ᵉ. Les Français n'ont pas su tirer leur épingle du jeu puisque Pierre Gasly (Alpine), Isack Hadjar (Racing Bulls) et Esteban Ocon (Haas) ont respectivement pris les 11ᵉ, 13ᵉ et 14ᵉ places.