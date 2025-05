Ligue 1 : en déplacement à Strasbourg, le PSG s'incline à l'extérieur pour la première fois de la saison

Le Paris Saint-Germain a concédé sa première défaite à l'extérieur sur la pelouse de la Meinau (2-1), ce samedi 3 mai. Les Strasbourgeois ont acquis 3 points précieux dans la course à la Ligue des champions et recollent à la troisième place, avec 57 points.

Deux défaites d'affilée en championnat pour les Parisiens. Le Paris Saint-Germain, qui s'est présenté sur la pelouse de la Meinau avec une équipe très remaniée, s'est incliné samedi à Strasbourg (2-1). C'est la première défaite du club parisien lors d'un déplacement depuis le début de la saison en Ligue 1. C'est également la deuxième défaite d'affilée en championnat après celle contre Nice le 25 avril (3-1).

Face à une équipe parisienne déjà championne et très rajeunie par rapport à celle qui s'est imposée 1-0 mardi à Londres en C1, les Strasbourgeois ont marqué grâce à Lucas Hernandez (csc 20e) et Félix Lemaréchal (45e+3), Bradley Barcola réduisant l'écart (46e). Le Racing grimpe à la 4e place (57 points) après ce succès important dans la course à l'Europe, à deux journées de la fin.

En conférence de presse, l'entraîneur du PSG Luis Enrique s'est dit satisfait de la prestation de ses joueurs tout en louant la qualité de l'équipe de Strasbourg : «Je suis très satisfait du niveau montré, face à un adversaire très fort, qui joue pour l'Europe. Ce n'est pas la peine de s'étendre trop, les objectifs que j'avais imaginés se sont concrétisés, en dehors du résultat, même si nous étions proches du nul», a-t-il déclaré.

Pour Paris, cette défaite n'a pas d'incidence. Les Parisiens se tournent dorénavant vers le match le plus important de leur saison avec la réception d'Arsenal ce mercredi 7 mai au Parc des Princes, avec un objectif en tête : se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Une rencontre déjà dans toutes les têtes : «Maintenant il faut rentrer dans une phase d'immersion vers Arsenal», a demandé Luis Enrique.

Pour Strasbourg, cette fin de saison s'annonce passionnante avec l'enjeu de la qualification pour la Ligue des champions. Les hommes de Liam Roseniorse déplaceront à Angers avant de recevoir Le Havre pour la dernière journée de Ligue 1.