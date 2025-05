Allemagne : le Bayern Munich champion pour la 34e fois, premier titre pour Harry Kane

Le Bayern Munich a décroché dimanche le 34e titre de champion d'Allemagne de son histoire, offrant ainsi à son attaquant anglais Harry Kane son tout premier titre en carrière.

Ils ont attendu une journée. Le Bayern Munich a décroché dimanche le 34e titre de champion d'Allemagne de son histoire, détrônant le Bayer Leverkusen qui avait été sacré la saison passée. Après le nul de Leverkusen à Fribourg (2-2), les Munichois (76 points) ne peuvent plus être rejoints en tête de la Bundesliga.

Samedi, ils avaient cédé le match nul dans les derniers instants de la rencontre à Leipzig (3-3, après avoir été menés 2-0, puis avoir mené 3-2), ramenant un 76e point qui lui avait quasiment, mais pas totalement, donné le titre.

We are the Champions!! pic.twitter.com/YYHC7k6ldU

— Harry Kane (@HKane) May 4, 2025