Arsenal : après la défaite contre Bournemouth, Mikel Arteta veut se «servir» de la «rage» de ses joueurs contre le PSG

Arsenal doit se «servir» de «la rage, la colère et la frustration» nées de la défaite contre Bournemouth, samedi, pour réaliser «une grande performance» contre le PSG mercredi en demi-finale retour de Ligue des champions, a déclaré l'entraîneur Mikel Arteta.

Une défaite à point nommé pour Arsenal ? Samedi, lors de la 35e journée de Premier League, les Gunners se sont inclinés à domicile contre Bournemouth (2-1), quatrième défaite seulement de la saison. Un revers qui survient quelques jours avant la demi-finale retour de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

Et si l’entraîneur d’Arsenal ne semble pas satisfait du scénario du match, Mikel Arteta souhaite tout de même se «servir» de la «rage, la colère et la frustration» nées de cette défaite pour réaliser «une grande performance» contre le PSG, mercredi, au Parc des Princes.

«Nous avions dit que nous voulions créer une bonne atmosphère, qu'un résultat positif nous aiderait vraiment à bâtir ce que nous voulions pour mercredi», a rappelé le technicien espagnol en conférence d’après-match.

“We have created a lot of rage, anger and frustration!” 😤



Mikel Arteta urges his @Arsenal players to respond to their defeat to @afcbournemouth by beating @PSG_English and reaching the Champions League final 👊 pic.twitter.com/qGn9JE76IQ

— Hayters TV (@HaytersTV) May 3, 2025