Athlétisme : Sasha Zhoya bat son record sur 110 m haies lors du Grand Slam Track à Miami

Demi-finaliste aux Jeux de Paris l'été dernier, Sasha Zhoya a battu son record personnel sur 110 m haies (13.06), samedi, à Miami, lors du deuxième meeting du Grand Slam Track. Le Français devient alors le troisième Tricolore le plus rapide de l'histoire de la spécialité.

En pleine progression. Samedi, à Miami (Etats-Unis), à l'occasion du deuxième meeting du Grand Slam Track, le Français Sasha Zhoya a réussi le meilleur chrono de sa carrière sur 110 m haies en 13 sec 06 (1,4 m/s de vent).

UPSET OF THE DAY 😤@TreyCunningham storms to victory in 13.00, beating@ZhoyaSasha (13.06) to claim the 110m hurdles win. #GSTMiamipic.twitter.com/Ac1k4skRsk

— Grand Slam Track (@GrandSlamTrack) May 3, 2025