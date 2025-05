Football : avec son nouveau doublé, Kylian Mbappé tout proche d’un record historique avec le Real Madrid

Ce dimanche, Kylian Mbappé a inscrit un doublé lors de la victoire du Real Madrid contre le Celta Vigo (3-2) qui le rapproche un peu plus de l’histoire.

Porté par un doublé de Kylian Mbappé et un but du jeune Arda Güler, le Real Madrid s’est fait peur mais a battu le Celta Vigo (3-2) dimanche et reste à quatre longueurs du FC Barcelone, leader, à une semaine d’un Clasico potentiellement décisif. Le Français, lui, se rapproche d’un record avec le club merengue.

Après un joli but d’Arda Güler, l’ancien attaquant du PSG a inscrit un doublé clinique (39e, 47e), pour maintenir son équipe en vie dans le sprint final. Avec ces deux buts, il pointe à 36 buts toutes compétitions confondues avec le club espagnol en 52 apparitions.

[ VIDÉO BUT] #LALIGA

Kylian Mbappé s'offre un doublé !!!!

Parfaitement servi par Arda Güler, le Français trompe le gardien du Celta d'une frappe sèche croisée à ras de terre !

Le duo du Real régale !https://t.co/HQbUN9FAQm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 4, 2025

Le record de buts lors d’une première saison au club est détenu par Ivan Zamorano. Le Chilien avait inscrit 37 buts en 45 rencontres (1992-1993).

A noter qu’à quatre journées de la fin du championnat, le club madrilène (2e, 75 points) reste en course pour conserver son titre - et sauver une saison bien terne sans trophée majeur hormis la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale - avec un quatrième Clasico à jouer dimanche prochain sur la pelouse du Barça (1er, 79 points).