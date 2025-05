Formule 1 : Jochen Mass, légende des sports automobiles, décède à 78 ans

Jochen Mass, ancien pilote de Formule 1, vainqueur d’un Grand Prix en 1975 et aussi des 24 Heures du Mans en 1975, est décédé samedi à 78 ans, a annoncé sa famille dimanche sur Instagram.

It is with great sadness that we announce the loss of our great friend Jochen Mass. One of the truly great drivers and an even greater human being. Our thoughts are with his family and friends. We'll miss you Jochen. pic.twitter.com/94HIBg3XWa

— Goodwood Road & Racing (@GoodwoodRRC) May 4, 2025