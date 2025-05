Formule 1 : le triomphe d'Oscar Piastri à Miami devant Lando Norris et George Russell

Oscar Piastri a remporté le Grand Prix Formule 1 de Miami, ce dimanche, devant son coéquipier chez McLaren, Lando Norris. L'Australien décroche sa sixième victoire en carrière.

Il ne s’arrête plus. L’Australien Oscar Piastri (McLaren) a remporté le Grand Prix de Miami, sixième manche sur 24 de la saison de Formule 1, devant son coéquipier britannique Lando Norris, dimanche sur le Miami International Autodrome à Miami Gardens.

Parti en troisième position, le leader du championnat du monde a devancé de peu son voisin de garage, alors que le Britannique George Russell (Mercedes) a pris la troisième place mais à près de 40 secondes du vainqueur.

Grâce à ce troisième succès consécutif, le quatrième de la saison, Piastri porte son avance en tête du championnat à 16 points sur Norris et 32 sur le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull), quatrième et qui a longtemps forcé pour résister aux deux «Oranges».

Le Thaïlandais Alex Albon (Williams) a pris une inattendue cinquième place, devant le prodige italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) et les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et du Britannique Lewis Hamilton. Ce dernier s’est d’ailleurs montré très tendu en fin de course après avoir laissé son coéquipier sur demande de l’équipe.

Côté Français, Isack Hadjar (Racing Bulls) a terminé 11e. Esteban Ocon (Haas) et Pierre Gasly (Alpine), ont pris respectivement les 12e et 13e places.