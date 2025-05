Formule 1 : l'étonnant défilé des pilotes à bord de monoplaces en Lego à Miami (vidéo)

Quelques minutes avant le départ du Grand Prix Formule 1 de Miami, les pilotes ont défilé à bord de monoplaces en Lego sur le circuit.

Une parade très originale. Avant le grand départ de la course à Miami ce dimanche, les 20 pilotes ont défilé dans des monoplaces en Lego. Chaque duo d’écuries était sur une voiture.

Just 20 big kids living their best lives #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/vt1wvSrB3E

Contact between McLaren and Alpine... and the LEGO bricks go flying! #F1#MiamiGPpic.twitter.com/V5wFZ9bOpw

— Formula 1 (@F1) May 4, 2025