Ligue 1 : l'OM loupe le coche à Lille, Lyon battu par Lens, Angers domine Nantes… ce qu'il faut retenir de la 32e journée

La 32e journée de Ligue 1 s’est achevée ce dimanche avec le match nul entre Lille et l’OM. Samedi, le PSG s’était incliné à Strasbourg.

Nice-Reims : 1-0

Nice a souffert mais a fini par s'imposer face à Reims 1-0 en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Sixièmes au coup d'envoi, les Aiglons ont fait la différence après un quart d'heure de jeu grâce à un but de Morgan Sanson. Avec 57 points, ils reviennent à un point de Marseille qui se déplace dimanche à Lille (56 pts). Reims pointe lui à la 13e place provisoire (33 pts).

Strasbourg-PSG : 2-1

Le PSG, très remanié, s'est incliné samedi à Strasbourg (2-1), deuxième défaite d'affilée en Ligue 1 après celle contre Nice le 25 avril (3-1), avant la demi-finale retour de Ligue des champions mercredi contre Arsenal. Face à une équipe parisienne déjà championne et très rajeunie par rapport à celle qui s'est imposée 1-0 mardi à Londres en C1, les Strasbourgeois ont marqué grâce à Lucas Hernandez (csc 20e) et Félix Lemaréchal (45e+3), Bradley Barcola réduisant l'écart (46e). Le Racing grimpe à la 4e place (57 points) après ce succès important dans la course à l'Europe, à deux journées de la fin.

Toulouse-Rennes : 2-1

Samedi, Toulouse (12e, 38 pts) a dominé Rennes (11e, 38 pts) 2-1, deux équipes hors de danger pour la relégation. Les buts toulousains ont été inscrits par Yann Gboho (28e), Aron Dønnum (82e). Arnaud Kalimuendo avait égalisé entre temps (65e).

Saint-Etienne-Monaco : 1-3

Monaco s'est imposé à Saint-Étienne (3-1) samedi. Très tôt devant grâce à Maghnès Akliouche (2), les Monégasques ont été brièvement rejoints sur un but de Zuriko Davitashvili (65) avant de faire la différence par Moatasem Al-Musrati (68) et Folarin Balogun (78).

Nantes-Angers : 0-1

Angers a fait une excellente opération dans la course au maintien en s'imposant à Nantes (0-1) dimanche, grâce à un but de Jim Allevinah (52e). Avec 33 points, les Angevins prennent la 14e place à Nantes (32 pts) et comptent 6 longueurs d'avance sur Saint-Etienne, 17e et premier relégable, qui a, en outre, une différence de buts bien plus négative que la leur (-39). Angers a aussi 5 points d'avance et une différence de buts assez nettement favorable sur Le Havre, barragiste virtuel, qui a cependant un match en moins.

Lyon-Lens : 2-1

L'Olympique lyonnais (7e) n’a pas réalisé une bonne opération dans la lutte d'une qualification en Ligue des champions en s'inclinant 2-1 dimanche à domicile face à Lens (8e). Goduine Koyalipou a profité d'un cafouillage dans la défense lyonnaise pour ouvrir le score (21e). Les Lyonnais ont égalisé grâce à Georges Mikautadze (79e), mais Anass Zaroury a enterré leurs espoirs d'une frappe superbe (85e).

Brest-Montpellier : 1-0

Alors qu’ils n’ont plus rien à jouer, Brest a battu Montpellier (1-0), déjà relégué. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Romain Del Castillo au quart d’heure de jeu.

Auxerre-Le Havre : 1-2

Dans la course au maintien, Le Havre s'accroche à son rêve de maintien en battant dans les dernières minutes l'AJA (1-2) avec un but de son capitaine Arouna Sangante. Le HAC, 16e et barragiste, revient à une seule longueur de Nantes (15e). La victoire du Havre (31 pts) rapproche en revanche Saint-Étienne (17e, 27 pts) de la relégation.

Lille-OM : 1-1

Dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, l’OM a manqué l’occasion de frapper un joli coup en laissant traîner des points à Lille (1-1). Amine Gouiri a ouvert la marque pour Marseille (57e). Matias Fernandez-Pardo a égalisé pour Lille (74e), profitant d'une relance manquée du gardien de l'OM Geronimo Rulli. Marseille est deuxième avec 59 points, un de mieux que Monaco (3e), qui avait battu Saint-Étienne (3-1) samedi, et deux de mieux que Nice, Lille et Strasbourg, qui comptent tous 57 points.