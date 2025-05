MLS : avec un Lionel Messi buteur, l’Inter Miami retrouve le succès (vidéo)

Samedi, après trois revers de suite, l’Inter Miami a retrouvé le succès en MLS, championnat de football américain, avec un Lionel Messi buteur. Le champion du monde argentin a inscrit le dernier but de la rencontre contre les New York Red Bulls (4-1).

Après avoir été éliminé cette semaine en demi-finale de la Coupe des champions Concacaf par Vancouver (5-1 au cumul des deux matchs), le club dirigé par David Beckham a su relever la tête.

Mais le champion du monde argentin n’a pas été le seul artisan de ce succès important. Son ancien coéquipier au FC Barcelone, Luis Suarez, a lui aussi été décisif en inscrivant le troisième but de la rencontre (3-0).

