Natation : Léon Marchand termine sa semaine de reprise sans victoire

En Floride, aux Etats-Unis, le nageur français Léon Marchand a terminé sa compétition de reprise sans la moindre victoire. Le Toulousain de 22 ans s'est incliné ce samedi 3 mai sur 200 m 4 nages, battu par l'Américain Shaine Casas, son partenaire d'entraînement au Texas.

Un retour dans les bassins sans succès. Le héros des Jeux de Paris 2024 Léon Marchand a achevé sa compétition de reprise par une défaite sur 200 m 4 nages à Fort Lauderdale (Floride, États-Unis), où les Américaines Katie Ledecky et Gretchen Walsh ont établi de nouveaux records du monde ce samedi.

Le Toulousain, quadruple champion olympique à Paris, notamment du 200 m 4 nages, a essuyé un palmarès d'1 min 57 sec 27, se faisant déborder lors du dernier 50 m nagé en crawl par l'Américain Shaine Casas (1:56.52), son partenaire d'entraînement au Texas sous les ordres de Bob Bowman.

Une reprise poussive

Âgé de 22 ans, le Français a effectué cette semaine son retour à la compétition lors du Tyr Pro Swim Series floridien, où il s'est lancé dans le défi du 400 m nage libre, et a pu mesurer sa forme actuelle. Après sa 3e place sur 400 m nage libre jeudi, Léon Marchand avait souffert sur 200 m nage libre vendredi (8e de la finale), et a été battu par Bobby Finke sur 400 m 4 nages, sa distance fétiche.

Ce samedi, il a décidé de retirer le 200 m brasse de son programme pour se concentrer sur le 200 m 4 nages, où il a brillé lors des coulées et du passage en brasse, avant de peiner en fin de course sur le crawl.

«Il veut faire des choses différentes»

Léon Marchand est de retour à Austin avec l'ex-mentor de Michael Phelps Bob Bowman, après avoir passé trois mois en début d'année en Australie avec le réputé entraîneur Dean Boxall.

Touché à une épaule fin décembre, il a subi une fracture de fatigue au niveau d'une côte en Australie. «Il veut faire des choses différentes, il s'est amusé, il n'a pas si mal nagé», avait commenté Bob Bowman en zone mixte vendredi, à propos des essais du Toulousain en crawl notamment.

«Le 400 ? C'était OK, il s'est bien donné et les chronos sont plutôt bons, malgré d'énormes erreurs techniques qu'il faut corriger. Ses virages ont été horribles. Il n'est pas encore compétitif au plus haut niveau mais c'est bien pour lui de tester des choses.»