UFC : le terrible KO coup de genou infligé à Bo Nickal (vidéo)

Bo Nickal a subi sa toute première défaite en carrière à l’UFC en encaissant un incroyable KO sur un coup de genou dans la nuit de samedi à dimanche.

Un arrêt terrible. Dans la nuit de samedi à dimanche, Reinier de Ridder a mis un terme à l’invincibilité de Bo Nickal en lui infligeant un KO brutal lors du co-main event de l’UFC DesMoines.

RDR KNOCKS OUT BO NICKAL IN THE SECOND ROUND!!! WOOWWWW #UFCDesMoinespic.twitter.com/E8ovvKIHxE

