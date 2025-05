Athlétisme : encore un record pour Sasha Zhoya, cette fois sur 100m

Après son record personnel battu sur 110m haies samedi, c'est sur 100m que le hurdler français a établi un nouveau record dimanche au Grand Slam Track de Miami.

La forme étincelante de Sasha Zhoya se confirme. Après des Jeux Olympiques décevants, où le jeune hurdler (22 ans) n'avait pas réussi à passer le cap des demi-finales, il affiche ces dernières semaines un niveau de forme très élevé.

Dimanche au Grand Slam Track de Miami, Zhoya a parcouru la distance reine du 100m en 10 sec 36, établissant ainsi son nouveau record personnel sur la distance, après ses 10 sec 41 à La Chaux-de-Fonds, en Suisse.

