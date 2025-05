Athlétisme : pourquoi le sprinteur américain Fred Kerley a-t-il été arrêté en marge du meeting Grand Slam Track de Miami ?

Après son arrestation jeudi soir à Miami en marge du meeting Grand Slam Track de Miami, Fred Kerley s’est expliqué ce dimanche sur ce sujet.

Il a livré des explications. Arrêté jeudi soir pour une agression en marge du meeting d'athlétisme Grand Slam Track de Miami, le sprinteur américain Fred Kerley a reconnu dimanche une «altercation physique» mais s'est défendu d'avoir été interpellé pour une quelconque «infraction pénale».

«S'il y a bien eu une altercation physique, mon arrestation n'est pas liée à une quelconque infraction pénale. Elle est plutôt due à ma décision de garder le silence en attendant la présence de mon avocat, affirme Kerley dans un communiqué publié sur Instagram. C'est pour cette seule raison que j'ai été arrêté», insiste-t-il.

Il aurait frappé son ex-petite amie

Champion du monde du 100 m en 2022 et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Paris l'été dernier, Fred Kerley devait participer samedi et dimanche à Miami au Grand Slam Track, nouveau circuit de compétition créé par la légende de la piste Michael Johnson. Mais les organisateurs avaient indiqué vendredi matin que le sprinteur avait «été interpellé» la nuit précédente et qu'il ne courrait donc pas.

Selon de premières informations du compte-rendu de son interpellation, le sprinteur de 29 ans a été arrêté jeudi soir par la police de Broward County, en Floride, pour agression. D'après le site spécialisé Letsrun.com, il a été interpellé après un incident dans l'hôtel officiel des athlètes participant à la compétition. Plusieurs médias rapportent qu'il aurait frappé son ex-petite amie, la spécialiste des haies américaine Alaysha Johnson.

En janvier, Fred Kerley avait déjà été arrêté à Miami après une vive altercation avec la police. Dans une autre affaire, il a été accusé et poursuivi en janvier pour violences conjugales sur la mère de ses enfants. Il a plaidé non coupable dans ces deux affaires.