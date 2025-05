Football : le Brésilien Lucas Paqueta en larmes après avoir reçu un carton jaune lors de West Ham-Tottenham

Le milieu de terrain brésilien de West Ham, Lucas Paqueta a fondu en larmes après avoir reçu un carton jaune lors du match contre Tottenham (1-1), dimanche.

Il n’a pas pu se retenir. Ancien joueur de Lyon, Lucas Paqueta a été submergé par les émotions dimanche après avoir reçu un carton jaune lors du match West Ham-Tottenham, en championnat d’Angleterre.

Lucas Paqueta cries after receiving a yellow card ! pic.twitter.com/KVudD7fX7E — KinG £ (@xKGx__) May 4, 2025

Averti pour une faute sur Mikey Moore (73e), le Brésilien s’est mis à pleurer avant que ses coéquipiers ne le consolent et que l’arbitre Michael Oliver lui explique calmement les raisons de la sanction.

Lucas Paqueta, qui ne s’est pas exprimé après la rencontre, est sous le coup d’une enquête pour matchs truqués. Le joueur est accusé d’avoir volontairement pris des cartons jaunes pour influencer des résultats de paris sportifs et risque la suspension à vie. Selon certaines sources, Paqueta, qui clame son innocence, serait éprouvé psychologiquement par la longueur de l’affaire.

«Mon mari a une posture et une force que j'admire et qui m’impressionne, a écrit sur Instagram sa femme Duda Fournier. Nous vivons ce cauchemar depuis deux ans et il a toujours été fort... il avait toujours en tête qu'il ne se défendrait qu'au bon moment et au bon endroit. Il n'y a rien contre lui. (…) J'aimerais juste que les gens le respectent. Les gens sont mauvais et injustes, ils ne savent rien.»