Formule 1 : Lewis Hamilton furieux contre Ferrari pendant le GP de Miami

Le scénario du Grand Prix de Miami dimanche n'a pas plu au pilote britannique Lewis Hamilton. Le vétéran de la F1 a très peu goûté à la décision de son écurie de laisser passer son coéquipier Charles Leclerc devant lui, et l'a fait savoir.

Miami vibe ? Pas vraiment chez Ferrari. En plein Grand Prix de Formule 1 de Miami dimanche, des tensions sont apparues entre le pilote Lewis Hamilton et son écurie Ferrari. Après que cette dernière lui a demandé de laisser passer son coéquipier Charles Leclerc dans les derniers tours, le septuple champion du monde s'est emporté : «Vous voulez aussi que je le (Carlos Sainz Junior) laisse passer?», a-t-il lâché.

Après un tour de statu quo et quelques tensions, Lewis Hamilton s'est finalement exécuté. Plus tôt dans la course, il avait rappelé à son équipe qu'il lui avait déjà fallu faire ce sacrifice en Chine déjà «alors que nous avions des stratégies différentes». «Ce n'est vraiment pas un bon travail d'équipe, c'est tout ce que je vais dire», s'est permis de glisser le pilote à sa radio.

Charles Leclerc a calmé le jeu

De quoi provoquer de vives tensions chez Ferrari ? Charles Leclerc a tenu à éteindre ce début d'incendie, assurant qu'il «n'en voulait pas à Lewis (Hamilton)».

Même si l'agacement de la légende britannique est compréhensible, le choix de Ferrari était réfléchi et stratégique. Le pilote monégasque semblait à ce moment-là beaucoup plus rapide que son coéquipier. Bloqué derrière ce dernier, il était à la merci de son poursuivant Carlos Sainz, lancé comme une bombe.

Finalement, Charles Leclerc s'est classé 7e, devant Lewis Hamilton (8e), qui a maintenu son avance sur Carlos Sainz (9e).