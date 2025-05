Giro 2025 : parcours, favoris, diffusion TV... Tout savoir sur le Tour d'Italie

Le 108e Tour d'Italie commence vendredi 9 mai et s'achèvera le dimanche 1er juin. Auteur du doublé Giro - Tour de France l'année dernière, Tadej Pogacar ne sera pas sur la ligne de départ cette année. Parcours, étapes, diffusion TV, favoris… Voici tout ce qu'il faut savoir sur le Giro 2024.

Cette année, le Giro d'Italia s'élance... d'Albanie et traversera quatre pays (L'Albanie, l'Italie, la Slovénie et la Cité du Vatican). Il est devenu monnaie courante pour les grands tours de débuter à l'étranger, le Giro ne fait pas exception. Il s'étendra du 9 mai au 1er juin sur 21 étapes, avec 52 500m de dénivelé et 38 km de chemins blancs.

Les 184 participants répartis dans 23 équipes s'élanceront de Durazzo (Albanie) vendredi 9 mai. Ceux qui iront au bout du Tour d'Italie auront parcouru 3.400 kilomètres à travers l'Albanie, la Slovénie et l'Italie, avec même un passage par le Vatican.

L'intégralité des 21 étapes seront à suivre sur les canaux d'Eurosport.

23 teams, one epic race: wildcards are locked in!💥 Who are you rooting for?📢



23 squadre, una corsa epica: le Wildcard sono state assegnate!💥 Per chi fai il tifo?📢#GirodItaliapic.twitter.com/5qTRkk4KTP — Giro d'Italia (@giroditalia) March 31, 2025

Au menu de cette 108e édition, deux contre-la-montre dont un très montagneux, six étapes de haute montagne, six de moyenne montagne ou accidentée, et sept étapes de plaine. Le parcours du Giro d’Italia 2025 n’est pas particulièrement difficile dans sa globalité. Sprinteurs et attaquants devraient y trouver leur compte.

Un parcours découpé en trois grandes parties

Le Giro 2025 débute avec une première partie qui devrait séduire les rouleurs. En effet, deux contre-la-montre sont programmés lors des dix premières étapes : l’un de 13,7 km et l’autre de plus de 28 km.

La deuxième semaine (étapes 11 à 15), plus courte, ne devrait pas forcément ravir tous les téléspectateurs. Elle sera plutôt destinée aux sprinteurs et aux baroudeurs. Les leaders du classement général devront encore attendre leur heure.

La troisième et dernière semaine, comme souvent sur le Giro, sera décisive pour le classement général. Avec quatre étapes de haute montagne, qui offriront les seules vraies opportunités de creuser des écarts significatifs, les grimpeurs devront être à leur pic de forme au bon moment. Tout devrait se jouer lors du dernier week-end, avec deux étapes très exigeantes, incluant notamment le Colle delle Finestre et, la veille, le col de Joux.

Primoz Roglic et Juan Ayuso favoris, Landa et Yates en embuscade

Vainqueur en 2023 du Tour d'Italie et co-recordman de victoires sur la Vuelta (4), Primoz Roglic est, en l'absence de Tadej Pogacar, le favori légitime du Tour d'Italie. Sa récente victoire sur le Tour de Catalogne témoigne de sa bonne forme.

Il se dispute le statut de grand favori avec Juan Ayuso, qui a de sacrés arguments. À 22 ans et en pleine ascension, l'Espagnol est à n'en plus douter très proche d'une victoire sur un grand Tour. Son début de saison a été tout simplement excellent avec plusieurs victoires, notamment sur le Tirreno Adriatico.

Battu par Roglic sur le Tour de Catalogne lors de la dernière étape, il peut voir cette échéance comme l'occasion de prendre sa revanche. Pour nous, le leader d'UAE est même un peu meilleur en chrono que le Slovène. Avec un Isaac Del Toro solide et un Adam Yates dévoué normalement à l'Espagnol, il aura la meilleure équipe au départ, sans contestation. Une arme importante dans une course aussi longue et éprouvante.

Primoz Roglic a peut-être une vitesse de pointe supérieure pour jouer les bonifs, et une expérience immense. De l'autre côté, Juan Ayuso semble meilleur que le Slovène sur l'exercice du contre-la-montre. Une lutte acharnée est attendue entre les deux hommes, qui devraient arriver sur ce Tour au pic de leur forme.

Derrière, d'autres coureurs comme Mikel Landa, Simon Yates ou encore Antonio Tiberi seront à surveiller et ne pas sous-estimer, car capables de rivaliser.