PSG-Arsenal : voici l’arbitre de la demi-finale retour de Ligue des champions

Après sa victoire 1-0 sur la pelouse de l'Emirates Stadium, le PSG accueille Arsenal pour le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions mercredi 7 mai. Une partie qui sera dirigée par l'arbitre allemand Felix Zwayer.

Un arbitre expérimenté pour un match capital. Felix Zwayer, qui fêtera ses 44 ans dans quelques jours (le 19 mai), a été désigné ce lundi par l’UEFA pour officier lors de PSG - Arsenal mercredi 7 mai (21h).

L’Allemand a croisé le chemin du PSG à deux reprises. À chaque fois lors des phases de groupe : en 2018-19 face au Napoli (2-2) puis lors de la campagne 2022-2023 face au Maccabi Haïfa (7-2). Pas de mauvais souvenir notable.

Pionnier de l'élite du championnat allemand (245 matchs en Bundesliga), il a officié à 36 reprises lors de la plus prestigieuse compétition de football européenne, six fois cette saison, notamment lors du match entre Liverpool et le Losc (2-1) en saison régulière. Lors de ces six rencontres, il a distribué 31 cartons jaunes et sorti le carton rouge à trois reprises. Les 22 acteurs sont prévenus.

Condamné pour corruption en 2005

À noter qu’il avait été impliqué dans une affaire de matchs truqués en deuxième division allemande au début de sa carrière et condamné en 2005 à six mois de suspension pour corruption.

Il a depuis gravi les échelons jusqu'à devenir une référence en Allemagne et sur le plan international. Il a notamment officié lors de quatre matchs de l’Euro 2024 dont la demi-finale entre l’Angleterre et les Pays-Bas (2-1).