UFC : qui sera le nouvel adversaire de Benoît Saint-Denis samedi à Montréal ?

Alors qu’il se retrouve sans adversaire à quelques jours de l’UFC 315 après le forfait de Joel Alvarez, Benoît Saint-Denis est en quête d’un nouveau volontaire.

BSD va-t-il pouvoir combattre ? Alors que Joel Alvarez qu’il devait affronter, a été contraint de déclarer forfait, Benoît Saint-Denis est sans adversaire pour son combat dans la nuit de ce samedi 10 au dimanche 11 mai à l’UFC 315. Toutefois, ce lundi, on apprend que trois combattants MMA se sont portés volontaires mais sans réussir à trouver un accord.

Le Brésilien Mauricio Ruffy, âgé de 28 ans, lui a envoyé un message sur X. «Hey, l'UFC! Et si on faisait un main event contre Saint Denis lors d’un Fight Night?», a-t-il lancé. Il compte 12 victoires et une défaite en carrière, dont trois succès en autant de combats en UFC. «Je suis prêt à y aller. Je suis à Miami, à l’ATT, et au poids. Allons-y», a de son côté écrit le Polonais Mateusz Rebecki (20 victoires-2 défaites en carrière) sur Instagram.

«Faites preuve de courage, bande de lâches !»

Mateusz Gamrot, n°7 des poids légers, a indiqué que sa proposition avait été refusée par le Français. «BSD a refusé le combat la semaine prochaine, qu’est-ce qui ne va pas chez vous ? Faites preuve de courage, bande de lâches !», a-t-il posté sur X. Le Nîmois est donc pour le moment sans adversaire…

Pour rappel, l’UFC 315 de Montréal verra Manon Fiorot (12-1), en combat co-principal face à la championne des -57kg, Valentina Shevchenko (24-4-1), tenter de devenir la première tricolore de l’histoire (hommes et femmes confondus) à remporter un titre incontesté à l’UFC.