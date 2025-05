«Il faut qu’Arsenal sente qu’on est au Parc des Princes» : l’appel d’Achraf Hakimi aux supporters du PSG

Lors de la réception d’Arsenal, mercredi soir (21h) au Parc des Princes, le PSG aura besoin du soutien de ses supporters. Un appel lancé ce mardi en conférence de presse par le latéral droit Achraf Hakimi qui a promis «une soirée très particulière pour tous les Parisiens».

Un douzième homme indispensable ? Ce mardi, à la veille de la demi-finale retour de Ligue des champions du Paris SG contre Arsenal, Achraf Hakimi s’est présenté en conférence de presse au Campus PSG de Poissy, dans les Yvelines. Pour le Marocain, «demain sera une soirée particulière pour tous les Parisiens».

Malgré la défaite ce week-end en Ligue 1, face à Strasbourg (2-1), le latéral droit s’est montré rassurant. «L'équipe se sent très bien, nous avons très envie que le match débute, nous avons hâte de pouvoir montrer ce qu'on peut faire aux Parisiens et parvenir en finale», a-t-il assuré.

«Tout le monde sera derrière nous»

Une semaine après la victoire du club de la capitale à Londres (0-1), Achraf Hakimi considère que la rencontre de mercredi soir (21h) est «l'un des matchs les plus excitants, vu son niveau, l'importance pour le club et l'objectif de gagner cette compétition». «Nous sommes maintenant à un pas de la finale», a confié le joueur de 26 ans.

Mais pour ça, le Paris Saint-Germain devra aussi compter sur ses supporters. Et le Marocain l’a bien souligné. «Depuis que je suis à Paris, on sent le soutien des supporters. Demain, on en aura besoin plus que jamais. Il faut qu’Arsenal sente qu’on est au Parc des Princes», a appelé le latéral droit.

«Nous savons que demain ce sera une soirée très particulière pour tous les Parisiens, dans le stade et à l'extérieur tout le monde sera derrière nous», a insisté l'international marocain. «Accéder à la finale, on le mérite après le travail effectué cette année, les supporters aussi le méritent et nous espérons leur donner demain», a-t-il assuré.

Manchester City, le déclic

Achraf Hakimi n’a pas oublié le soutien du Parc des Princes cette saison, un douzième homme qui aura joué un rôle essentiel en phase de ligue. «On perdait contre Manchester City, mais les supporters ont continué de nous soutenir et nous ont permis de renverser la situation», a-t-il rappelé.

Cette victoire renversante (4-2) contre les Citizens, après avoir été mené de deux buts au Parc des Princes, a été le déclic parisien cette saison. Depuis, la formation de Luis Enrique semble inarrêtable et une véritable équipe s’est formée entre joueurs et supporters.