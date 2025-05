Ligue des champions : quel est le salaire de Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone ?

Ce mardi soir, les yeux des fans de football seront rivés vers Lamine Yamal lors de la demi-finale retour de Ligue des champions Inter Milan-FC Barcelone.

Il ne cesse d’impressionner. Lamine Yamal, qui aura 18 ans le 13 juillet prochain, réalise une belle saison avec le Barça (6 buts, 12 passes décisives en 31 matchs). Encore en verve lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre l’Inter Milan (3-3) avec un but sublime, il sera attendu à San Siro mardi soir lors de la deuxième manche.

Et s’il est, avec Raphinha, le Blaugrana dont tout le monde parle cette saison, il n’est pas le joueur le mieux payé de l’effectif. Bien au contraire. Avec «seulement» 1,6 million d’euros net par an, il ne pointe qu’au 19e rang bien loin derrière Robert Lewandowski et ses 33,3 millions d’euros net par an, comme le révèle le site Capology.

Mais l’international espagnol, vainqueur de l’Euro 2024, devrait prolonger cet été et avoir un tout nouveau contrat. Selon la presse catalane, il devrait prolonger jusqu’en 2030 (il est actuellement sous contrat jusqu’en 2026). Et son salaire pourrait grimper à 8 millions d’euros annuels dans un premier temps.

Pour rappel, il fait partie des huit joueurs ayant une clause libératoire fixée à 1 milliard d’euros. Les sept autres sont Ansu Fati, Jules Koundé, Raphinha, Pedri, Ferran Torres, Gabi et Alejandro Balde.