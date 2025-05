PSG-Arsenal : compositions probables, TV, arbitre... Tout savoir sur la demi-finale retour de Ligue des champions

Mercredi soir à 21h, au Parc des Princes, le Paris SG reçoit Arsenal pour la demi-finale retour de Ligue des champions, une semaine après sa victoire à Londres (0-1). Voici tout ce qu’il faut savoir.

Les compositions probables

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé (ou Barcola), Kvaratskhelia

Arsenal : Raya – White (ou Timber), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly – Odegaard (cap.), Partey, Rice – Saka, Merino (ou Trossard), Martinelli

L’arbitre

Pour officier ce match capital, l’UEFA a désigné Felix Zwayer, qui fêtera ses 44 ans dans les prochains jours (19 mai). Malgré son passé entaché de corruption, condamné en 2005 à six mois de suspension, l’Allemand est un pionnier de la Bundesliga (245 rencontres) et de la Ligue des champions avec 36 matchs à son actif.

Cette saison, dans la plus belle des compétitions européennes, Felix Zwayer a officié à six reprises, notamment lors de la confrontation entre Liverpool et le Losc (2-1). Des rencontres durant lesquelles l’Allemand a eu la main lourde avec 31 cartons jaunes et trois rouges distribués.

Du côté du PSG, Felix Zwayer a croisé la route des Parisiens à deux reprises, à chaque fois lors des phases de groupe : en 2018-19 face au Napoli (2-2) puis lors de la campagne 2022-2023 face au Maccabi Haïfa (7-2). L’Allemand sera assisté par ses compatriotes Robert Kempter et Christian Dietz.

L’historique

S’inspirer du premier succès. Avant la demi-finale aller entre Arsenal et le PSG, remportée par les hommes de Luis Enrique (0-1), les confrontations entre les deux clubs tournaient sans contestation possible à l’avantage des Londoniens avec 2 victoires (Ligue des champions et International cup) et 2 matchs nuls (Ligue des champions 2016). Mais lors de la cinquième confrontation, mardi soir dernier, les Parisiens ont décroché leur première victoire face aux Gunners. Et mercredi (21h), au Parc des Princes, pour cette sixième rencontre entre Arsenal et Paris, le PSG peut équilibrer la balance.

Sur quelle chaîne ?

Le match entre les Gunners et les Parisiens sera diffusé sur Canal+ mercredi 7 mai à 21h.