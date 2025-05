Tennis : un jeune espoir américain de 18 ans tué par un conducteur ivre

Agé de 18 ans, Braun Levi, grand espoir du tennis américain, est mort après avoir été renversé par un chauffeur ivre alors qu’il se promenait avec un ami à Manhattan Beach (Etats-Unis).

Le tennis américain est en deuil. Promis à un bel avenir, Braun Levi a été renversé, dimanche, par un chauffard ivre alors qu'il se promenait avec un ami à Manhattan Beach, en Californie. Il a succombé à ses blessures.

«Malgré les efforts du personnel médical, la victime a succombé à ses blessures», a déclaré le MBPD (Police Départementale de Manhattan Beach) qui rapporte que la conductrice du véhicule accidenté, Jenia Belt (33 ans) a été arrêtée et mise en examen pour conduite sous l'emprise de l'alcool.

La police a reçu un appel à 0h46 dimanche expliquant qu’un accident impliquant un piéton a eu lieu dans le 100e bloc du boulevard Sepulveda. La victime a été retrouvée allongée dans la rue à côté du véhicule. Le joueur a été transporté dans un hôpital local mais a succombé à ses blessures.

«Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de Braun Levi. Levi, âgé de 18 ans, était capitaine de l'équipe de tennis de Loyola et y jouait depuis quatre ans, a écrit son lycée. Il s'est imposé comme l'un des étudiants-athlètes les plus accomplis de l'histoire du programme, remportant son quatrième championnat consécutif. Sa personnalité charmante, son sourire contagieux et son énergie débordante ont fait de lui un membre apprécié de la communauté de Loyola.»