Ligue 1 : un point de retrait pour Saint-Etienne après l’interruption du derby contre Lyon

Ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a sanctionné l’AS Saint-Etienne d’un point de retrait avec sursis pour le jet d’une pièce sur un arbitre assistant de la part d'un spectateur.

La sanction est tombée. Saint-Étienne a écopé du retrait d'un point avec sursis pour l'interruption du derby contre Lyon, provoquée par les lancers de pièces de monnaie sur un arbitre, a annoncé mercredi la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP).

Saint-Étienne, avant-dernier de Ligue 1 et proche de la relégation, conserve sa victoire 2-1 acquise le 20 avril pour la 30e journée de Ligue 1 et a toujours quatre longueurs de retard sur Le Havre, 16e et barragiste, à deux matchs de la fin du championnat.

Pour rappel, le supporter qui avait jeté la pièce avait été retrouvé et sera jugé en octobre prochain pour «violences suivies d’incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravées par trois circonstances à l’occasion d’une manifestation sportive» et «jet de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive à l’occasion d’une manifestation sportive.»