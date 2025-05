Ligue des champions : Achraf Hakimi, président de la FFF, Mikel Arteta… les réactions après la qualification du PSG en finale

Après la qualification du PSG pour sa deuxième finale de Ligue des champions, les réactions ont été nombreuses ce mercredi soir.

La joie et la fierté. Après avoir éliminé Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions ce mercredi soir au Parc des Princes, les joueurs du PSG comme Achraf Hakimi, Marquinhos ou Joao Neves se sont exprimés au micro de Canal+.

Achraf Hakimi

«C'est incroyable. Quand on voit l'ambiance... on a beaucoup travaillé pour ce moment. Beaucoup ne croyaient pas en nous, nous on a beaucoup travaillé. On est une famille, on mérite ce moment. Tous les supporters, les Parisiens, nos familles, tous ceux qui nous ont soutenus... On est très fiers de ce match. Luis Enrique a fait un travail incroyable. Depuis qu'il est arrivé au PSG, il a mis un an à créer une grande équipe. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. C'est un génie.»

Philippe diallo (président de la FFF)

«Je tiens à féliciter chaleureusement le Paris-Saint-Germain, ses joueurs, son staff technique et ses dirigeants. Se qualifier pour la finale de la Ligue des champions aux dépens d’Arsenal, un géant du football anglais, constitue une performance remarquable. Cette qualification est une excellente nouvelle pour le football français. Je n’oublie pas, non plus, le formidable parcours des trois autres représentants français, Monaco, Brest et Lille. Alors qu’ils traversent une crise profonde, côté terrain, nos clubs montrent qu’ils sont excellents et capables de rivaliser avec les meilleurs d’Europe.»

Marquinhos

«C'est une très belle émotion. On a fait du beau travail. Le chemin était dur, lent, on a eu des matchs très difficiles. Il faut profiter un maximum et préparer le match de la meilleure façon. Le chemin est fait pour la finale mais ce n'est pas fini (…) L'expérience, les cicatrices font grandir. J'ai eu des expériences qui me permettent de profiter un maximum sur le terrain, quand l'équipe court, défend... J'en parle avec les plus jeunes, on a eu du boulot pour arriver jusqu'ici, pour avoir cette mentalité, cet ADN.»

Mikel Arteta (entraîneur d’Arsenal)

«Bravo à eux, ils se sont qualifiés. On était bien meilleurs qu'eux. L'homme du match était le même les deux fois, c'était leur gardien de but. C'est ça l'histoire. Je suis tellement fier de l'équipe, on a joué avec beaucoup de caractère, de courage, d'intelligence. Mais la réalité, c'est le résultat. On ne peut pas être heureux. On a si bien lutté, on a été meilleurs qu'eux, aujourd'hui on a été malchanceux. Il faut voir ce qu'on peut faire de mieux maintenant, parce qu'on a le niveau. On avait sept joueurs sur le flanc. On arrive ici dans le moment le plus difficile de la saison pour l'équipe et on arrive à jouer comme ça. Si le PSG peut gagner la Ligue des champions maintenant ? Je l'espère. Avec ce que j'ai vécu ici, j'espère sincèrement qu'il vont finir par y arriver, je le dis du plus profond de mon cœur.»

Luis Enrique

«Trop d'émotion! Arsenal a très bien joué. Nous avons dû défendre mais nous avons eu l'opportunité de faire quelques contre-attaques... très difficile. Ce n'était pas le match que nous voulions. On a dû faire des efforts supplémentaires pour trouver des solutions, c'était difficile. Mais on a eu des occasions très claires. Mais la première période, c'était pour moi une souffrance. On a essayé de gagner en confiance. Quand un joueur voit que le match n'est pas un match habituel, c'est un moment où tu penses que tu dois reculer pour défendre. Mais c'est l'inverse, il faut presser. Mais en première période c'était difficile. On a souffert.»

Nasser al-Khelaïfi

«Il faut être fier de ce qu'on a fait, des supporters, de tout ce qu'à fait le club. Il faut se souvenir de la phase de groupe, on n'était pas sûr de se qualifier, mais on a toujours cru en cette équipe, en ce coach. C'est magnifique pour tout le monde. J'ai dit aux joueurs que j'étais fier d'eux, de cette équipe, de ces joueurs. On a de grands joueurs, une grande équipe. Mais on n'a pas fini, il faut le dire, il reste un match très important encore à disputer. On peut célébrer ce soir. On l'a fait en plus devant nos supporters, ce n'était pas le cas la dernière fois. C'est magnifique.»