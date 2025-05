Ligue des champions : pourquoi aucun joueur ne sera suspendu pour la finale en cas d'avertissement lors de PSG-Arsenal ?

Le PSG accueille Arsenal ce mercredi soir en demi-finale retour de la Ligue des champions (21h sur Canal+) et aucun joueur ne risque la suspension pour la finale.

C’est déjà une première bonne nouvelle. Ce mercredi soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain vise une deuxième qualification pour la finale de la Ligue des champions après celle de 2020 (perdue face aux Bayern Munich). Les hommes de Luis Enrique reçoivent Arsenal une semaine après leur victoire (1-0) à Londres.

Et en plus d’être en position favorable pour se qualifier en finale le 31 mai à l’Allianz Arena de Munich, les hommes de la capitale n’auront pas de joueur suspendu en cas de carton jaune face aux Gunners. Le règlement de l’UEFA stipule en effet que les compteurs sont remis à zéro avant les demi-finales de la C1. Et comme il faut cumuler trois avertissements pour être suspendu au match suivant, aucune crainte donc.

Toutefois, évidemment, en cas de carton rouge, le joueur exclu sera suspendu pour la finale qui se jouera contre l’Inter Milan, qui a vaincu le FC Barcelone au terme d’une double confrontation historique (3-3, 4-3 ap).