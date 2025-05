MMA : l'ex-conjointe de Mansour Barnaoui réclame l'annulation de son combat à Paris «pour viol et violences conjugales»

L’ex-conjointe de Mansour Barnaoui, combattant franco-tunisien de MMA, réclame l’annulation de son retour dans l’octogone au PFL Paris le 23 mai en raison d’une plainte pour «violences conjugales et viol». Le combattant réfute ces accusations.

Combattra-t-il le 23 mai prochain à l’Accor Arena de Paris ? Alors qu’il est annoncé sur la carte du prochain événement parisien du PFL, la ligue américaine de MMA, le Franco-Tunisien Mansour Barnaoui (22 victoires, 6 défaites en carrière) fait l’objet d’une enquête pour «viol et violences conjugales» depuis plus d’un an. Ce mercredi, par l’intermédiaire de son avocat, son ex-compagne souhaite que sa participation soit déprogrammée.

Alors qu’ils se sont rencontrés en 2020 et mis en couple en 2021, la relation entre la jeune femme et le combattant aurait virer de l’amour à la violence «en mai 2022 aux Etats-Unis lors qu’il l'aurait frapper un soir dans une maison louée à Las Vegas», explique la victime qui affirme avoir été également violée. Une amie présente aurait «filmé la scène pour alerter ses proches». Selon Me Tom Michel, «les techniques qui ont été utilisés sur Joanne sont des techniques de MMA», ajoutant que Mansour Barnaoui lui a dit : «T’es ma salope. Maintenant, calme-toi.» La vidéo sera d’ailleurs diffusée sur les réseaux sociaux.

des faits contestés

Après cet épisode, Joanne H. aurait de nouveau subi les pressions. «Rien ne justifie ce que j’ai vécu. Il a utilisé des failles de mon passé pour me blesser, me soufflait le chaud et le froid continuellement, m’a menacée de me pousser au suicide, a-t-elle détaillé au Parisien. (…) Un jour, il a perdu un combat, il m’a accusée d’avoir pratiqué de la sorcellerie sur lui. Il m’a gazée à la bombe lacrymogène devant témoins (…) C’est une destruction à petit feu.»

En 2023, le couple s'est séparé et c’est à ce moment que la jeune femme a décidé de déposer plainte dans les Hauts-de-Seine. Il y a quelques mois, elle a alors appris le retour de celui qui vit en Thaïlande pour ce combat dans la capitale le 23 mai. «Maintenir ce combat serait un signe dramatique d’indifférence et d’impunité. Le sport ne peut se tenir à l’écart de cette cause, lance Me Tom Michel. Le MMA n’est pas coupable, mais il devient complice s’il reste silencieux.»

«Mon client conteste avec force les accusations qui ont été portées à son encontre par Madame H. Comme un nombre croissant de sportifs, il a malheureusement été victime pendant plusieurs années d’extorsions, chantages, menaces, vols et harcèlement aggravé, a alors réagi, via Le Parisien, Me Sophiane Ben Ali, avocat du combattant. De très nombreuses preuves démontrent clairement qu’il a été la cible de cette ancienne candidate de télé-réalité devenue escort, mon client fait l’objet d’attaques à chaque échéance sportive. Ces fausses allégations ont un impact négatif sur son exercice professionnel, altèrent sa santé mentale et détruisent l’honneur de mon client, de sa famille et de ses proches.» De son côté, le PFL n’a pas souhaité faire de commentaires pour le moment.