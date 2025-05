Tour d’Espagne : une spectatrice fait chuter une cycliste après être… tombée d'un trottoir (vidéo)

Mardi, avant le départ de la 3e étape du Tour d’Espagne féminine, la cycliste Aniek Van Alphen a été percutée par une spectatrice, tombée d’un trottoir au moment du passage du peloton.

Une chute des plus étranges… La 3e étape de la Vuelta féminine mardi, a été marquée par la chute d’Aniek Van Alphen avant le départ officiel. Une spectatrice est involontairement tombée d’une marche lors du passage du peloton, ce qui a fait tomber la cycliste de l’équipe Fenix-Deceuninck.

Fatada histórica en Barbastro en La Vuelta Femenina. pic.twitter.com/qift7CJa0I — Oscensitis (@Oscensitis) May 6, 2025

Des spectateurs ont filmé la scène et la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Plus de peur que de mal pour Val Alphen qui s’est relevée sans blessure pendant que la course était neutralisée.

D’après les informations de Diario del Alto Aragon, la spectatrice «a perdu l'équilibre» et, au vu de la vidéo, pourrait avoir été bousculée.