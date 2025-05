«La meilleure équipe a perdu» : après la défaite contre le PSG, l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, est-il mauvais perdant ?

Après l’élimination d’Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions par le PSG, l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta a fait preuve d’une profonde amertume allant jusqu’à déclarer que «la meilleure équipe avait perdu».

Le «seum belge» ? La défaite des Gunners ce mercredi au Parc des Princes aux portes de la finale de Ligue des Champions, n’est semble-t-il, pas prête d’être digérée par l’entraîneur espagnol du club londonien. Forcément déçu à la fin de la rencontre, Mikel Arteta a considéré non sans une certaine aigreur que «la meilleure équipe a perdu».

«Je veux féliciter le PSG d'être en finale, mais si l'on parle de mérite, nous méritions bien plus» la qualification, a-t-il déclaré. Puis d’ajouter : «Le meilleur joueur a été le gardien (Gianluigi Donnarumma), même chose à Londres».

S’il est vrai qu’Arsenal s’est procuré à Paris le plus d’occasions (13 contre 8), a frappé le plus de fois au but (19 contre 11) et a eu la possession de balle (54%), les Anglais n’ont comptabilisé que 4 petits tirs cadrés. Un maigre bilan pour un prétendant à la finale à Munich et la preuve d’une certaine difficulté de leur part à se montrer véritablement dangereux dans la surface parisienne tout au long du match.

Et mis à part un premier quart d’heure de folie, où ils sont parvenus à mettre en place un pressing irrespirable pour les joueurs de Luis Enrique, les Londoniens n’ont pas non plus semblé si irrésistibles que ce que leur stratège laisse entendre. Sur ce point, de nombreux observateurs se rejoignent.

2 poteaux et un penalty raté pour Paris

Par ailleurs, lors du premier acte, il y a une semaine, Arsenal, privé de nombreux joueurs, avait présenté un visage décevant face à un Paris-Saint-Germain en mode «rouleau compresseur». Le succès 1-0 à Londres ne souffre d'ailleurs d'aucune contestation, la presse anglaise allant même jusqu'à saluer la prestation d'une formation française. C'est dire.

Enfin, Mikel Arteta oublie de dire que le PSG a tapé sur les poteaux à deux reprises sur cette double confrontation et a même raté un penalty. Deux chiffres qui n’attestent certes pas d’une nette domination parisienne. Mais qui prouvent que l’addition aurait pu être bien plus salée pour les Anglais.