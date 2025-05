Grand Prix de France Moto : pole de Quartararo, Marquez remporte le Sprint

Poleman au Mans, Fabio Quartararo a terminé 4e du sprint après avoir mené la moitié de la course. Marc Marquez s’impose devant son frère Alex et Fermin Aldeguer. Bagnaia a chuté, Zarco finit 6e. Plus tôt, Quartararo avait signé une pole record devant Marquez, Zarco n’a pris que la 11e place.

Auteur d’une pole brillante, Fabio Quartararo (Yamaha) a longtemps fait rêver le public du Mans ce samedi. Mais le Français, qui a mené durant la première moitié du sprint, a finalement dû se contenter d’une frustrante quatrième place au Sprint du Grand Prix de France de MotoGP.

Marc Márquez 🥇 s'impose pour la sixième fois de suite en course sprint devant son frère Álex Márquez 🥈 et Fermín Aldeguer 🥉 pour un podium 100% Ducati 🔥



Fabio Quartararo termine 4e aux portes du podium, Johann Zarco est 6e 🇫🇷#FrenchGP | #MotoGPpic.twitter.com/psNPhwueso — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) May 10, 2025

Marquez impérial

Malgré un départ solide et un rythme convaincant, Quartararo a peu à peu été rattrapé par un Marc Marquez (Ducati) impressionnant d’agressivité et de maîtrise. L’Espagnol, de retour au sommet de son art, s’est offert la victoire devant son frère Alex Marquez (Ducati Gresini), deuxième, et Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), troisième. Ce dernier a livré un duel accroché avec Quartararo pour décrocher le premier podium de sa carrière en MotoGP.

Bataille entre Fabio Quartararo et Fermín Aldeguer pour la troisième place ! 😈#FrenchGP | #MotoGPpic.twitter.com/Ewm48vy89M — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) May 10, 2025

Bagnaia au tapis, Zarco opportuniste

La course a aussi été marquée par plusieurs chutes, dont celle de Francesco Bagnaia (Ducati), dès le deuxième tour, et celle de Brad Binder (KTM), deux favoris partis à la faute. Johann Zarco (Honda LCR), régulier et opportuniste, en a profité pour accrocher une encourageante sixième place devant son public.

Avec cette victoire, Marc Marquez reprend la tête du Championnat du monde, désormais aux commandes devant son frère Alex. Fabio Quartararo pourra se consoler avec sa solide performance avec une moto moins puissante et l’enthousiasme du public français, toujours derrière lui.

Le Grand Prix de France sera à suivre à partir de 14h00 ce dimanche sur Canal +.

Un tour d’anthologie pour une pole d’exception

Un peu plus tôt dans la journée, Fabio Quartararo avait électrisé le circuit Bugatti en signant une pole position de prestige. Dans une ambiance incandescente, le pilote Yamaha a claqué un tour de référence en 1’29’’324, nouveau record de la piste, pour décrocher sa deuxième pole consécutive après celle de Jerez. C’est la troisième fois qu’il partira en tête au Grand Prix de France, lui qui n’a encore jamais réussi à s’imposer au Mans.

Fin des qualifications ! Fabio Quartararo est en pole position 🥇 devant Marc Márquez 🥈 et Álex Márquez 🥉



Johann Zarco s'élancera 11e lors des deux courses du week-end après sa chute en Q2 🇫🇷#FrenchGP | #MotoGPpic.twitter.com/zee97ZYZkL — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) May 10, 2025

Marquez devancé, Zarco piégé

Marc Marquez, pourtant auteur du meilleur temps vendredi et en début de Q2, semblait une nouvelle fois intouchable. Mais le Français l’a devancé sur le fil, dans un scénario rappelant celui de l’Espagne il y a deux semaines. Johann Zarco, lui, a vécu une qualification frustrante.

Sorti de la Q1 avec panache, il pensait avoir assuré une place en deuxième ligne avant de voir son chrono annulé pour avoir dépassé les limites de piste, puis de chuter avant de pouvoir réagir. Résultat : une modeste onzième place sur la grille.