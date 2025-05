PSG-Inter Milan : quel cadeau le président Nasser Al-Khelaïfi a-t-il offert aux 600 salariés du club ?

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a fait une belle surprise à l'ensemble du personnel de son club, en invitant ses 600 salariés à assister à la finale de la Ligue des Champions à Munich (Allemagne), le 31 mai prochain.

Quand la notion de collectif prend tout son sens. Alors que le PSG s'est qualifié pour la finale de la C1 pour la deuxième fois de son histoire, en éliminant Arsenal mercredi, l'équipe de Luis Enrique a rendez-vous à l’Allianz Arena de Munich le 31 mai prochain pour affronter l'Inter Milan... Mais ils ne seront pas seuls.

En effet, dans un mail adressé vendredi à tous les employés du Paris Saint-Germain, son président Nasser Al-Khelaïfi, a signifié qu'il les invitait à Munich pour la finale de la Ligue des Champions. Un geste particulièrement généreux qui concerne quelque 600 salariés pour les 18.000 billets mis à la disposition du club de la capitale pour cette occasion.

«La famille Paris Saint-Germain»

«La philosophie et les succès de notre club reposent sur la force de nos efforts collectifs – des joueurs sur le terrain, à notre staff technique, en passant par toutes les équipes de chaque département du Paris Saint-Germain. Nous sommes également fiers d’être une seule et même famille – la famille Paris Saint-Germain – représentant avec fierté Paris et la France sur la plus grande scène internationale», peut-on lire dans le mail du club.

«C’est pourquoi l’ensemble de notre personnel aura la possibilité d’être aux côtés de notre équipe pour cette mission finale à Munich. Victoriano et l’équipe de direction reviendront vers vous très prochainement avec les modalités pratiques», est-il indiqué, Nasser ajoutant également des remerciements à l'ensemble des salariés, en espérant les revoir bientôt en Allemagne.