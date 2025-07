PSG : combien de matchs de suspension Luis Enrique risque-t-il après son mauvais geste sur Joao Pedro en finale de la Coupe du monde des clubs ?

Auteur d’un vilain geste sur Joao Pedro à la fin de la finale de la Coupe du monde des clubs perdue par le PSG contre Chelsea (3-0), Luis Enrique encourt plusieurs matchs de suspension.

La rencontre s’est achevée dans la confusion. Des échauffourées ont éclaté sur la pelouse du MetLife Stadium à la fin de la finale de la Coupe du monde des clubs perdue, dimanche soir, par le PSG contre Chelsea (0-3), impliquant les joueurs des deux équipes mais aussi Luis Enrique. Au coup de sifflet final, l’entraîneur parisien a tenté de s’interposer pour séparer l’attaquant Joao Pedro et son gardien Gianluigi Donnarumma.

Une amende et trois matchs de suspension ?

Mais l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Espagne s’est emporté et a asséné un coup au visage au joueur du club anglais, auteur du 3e but de son équipe, tout en étant retenu par Presnel Kimpembe. «Mon intention, comme toujours, était de séparer les joueurs pour qu’il n’y ait pas d’autres problèmes. Nous aurions tous dû empêcher la situation de dégénérer. Il y avait beaucoup de tension, de pression. J’ai vu Enzo Maresca bousculer des joueurs, et d’autres le bousculer. Ce sont des situations que nous devrions tous éviter. J’ai donc séparé les joueurs», a confié Luis Enrique en conférence de presse.

Si la Fifa ne s’est pas prononcée sur ces incidents, le coach espagnol, qui n’a pas reçu de carton rouge de l’arbitre, pourrait être sanctionné pour son comportement si la commission de discipline de l’instance internationale se saisit de cette affaire. Il pourrait écoper d’une sanction financière avec une amende mais aussi de plusieurs matchs de suspension. Selon les textes, il encourait au moins trois matchs de suspension «pour une agression, notamment coup de poing, coup de coude, coup de tête, coup de pied, morsure ou crachat à l’encontre d’un adversaire ou de toute personne autre qu’un arbitre».

Mais en cas d’éventuelle sanction, Luis Enrique ne devrait pas être suspendu pour les compétitions qui ne sont pas organisées par la Fifa, sauf si les faits sont considérés comme graves. Il pourrait ainsi prendre place sur le banc parisien en Ligue des champions ainsi qu’en Ligue 1. Mais aussi à l’occasion de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, le 13 août prochain, à Udine (Italie).