PSG : quel joueur a disputé le plus de matchs et de minutes cette saison ?

Le PSG a conclu dimanche sa très longue saison par une défaite contre Chelsea en finale du Mondial des clubs. Mais quel joueur parisien a disputé le plus de matchs ?

La saison du Paris Saint-Germain s’est enfin achevée dimanche soir. Le club de la capitale l’a terminé sur un lourd revers en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0). Il a tout de même remporté quatre trophées (Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France et Trophée des champions), pour une saison qui restera dans les annales.

Avec ce long exercice, il y a des joueurs qui ont disputé énormément de matchs et de minutes. Si l'on prend seulement les chiffres avec le PSG, le top 3 en termes de matchs joués est Bradley Barcola (64 matchs), Fabian Ruiz (61 matchs) et Désiré Doué (61 matchs) alors qu'en minutes jouées, on retrouve un autre podium Achraf Hakimi (4.668 minutes), William Pacho (4.545 minutes) et Vitinha (4.521 minutes).

Le plus de matchs joués

1. Bradley Barcola : 64 matchs

2. Fabian Ruiz : 61 matchs

3. Désiré Doué : 61 matchs

4. Joao Neves : 59 matchs

5. Vitinha : 59 matchs

6. William Pacho : 57 matchs

7. Achraf Hakimi : 55 matchs

8. Warren Zaïre-Emery : 55 matchs

9. Nuno Mendes : 53 matchs

10. Ousmane Dembélé : 53 matchs

Le plus de minutes disputées

1. Achraf Hakimi : 4.668 minutes

2. William Pacho : 4.545 minutes

3. Vitinha : 4.521 minutes

4. Joao Neves : 4.276 minutes

5. Gianluigi Donnarumma : 4.192 minutes

6. Nuno Mendes : 4.079 minutes

7. Marquinhos : 4.020 minutes

8. Fabian Ruiz : 3.942 minutes

9. Bradley Barcola : 3.927 minutes

10. Désiré Doué : 3.570 minutes

11. Ousmane Dembélé : 3.487 minutes

A noter que si l'on compte les matchs en sélection, c'est Bradley Barcola qui a disputé le plus grand nombre de matchs. Entré à la 68e minute contre Chelsea, l’ancien Lyonnais a officiellement a disputé son 73e match (4.336 minutes). Il s’agit du plus haut total de la saison dans les cinq grands championnats à égalité avec Luka Modric (Real Madrid). Mais en termes de minutes de jeu, c'est Achraf Hakimi qui le devance avec 5.216 minutes en 62 matchs (PSG et équipe du Maroc).