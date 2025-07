Euro féminin 2025 de football : pourquoi les Bleues ne portent-elles pas le brassard arc-en-ciel ?

Qualifiées pour les quarts de finale de l’Euro féminin 2025 de football, les joueuses de l’équipe de France ont fait le choix de ne pas porter le brassard aux couleurs arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBT+.

Un choix assumé. Depuis le début de l’Euro féminin 2025 de football, les joueuses de l’équipe de France ont décidé de ne pas porter le brassard arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBT+. A la place, Sakina Karchaoui face à l’Angleterre (2-1), Grace Geyoro contre le pays de Galles (4-1) et Sandie Toletti face aux Pays-Bas (5-2), qui ont tour à tour été capitaines en l’absence de Griedge Mbock, avaient autour du bras un brassard avec le mot «respect» inscrit dessus.

«ce n’est pas un brassard qui va définir les causes qu’on veut défendre»

«On a un groupe qui représente vraiment toutes les causes possibles : il est multiculturel, multi-religieux, avec des orientations sexuelles différentes, ce n’est pas un brassard qui va définir les causes qu’on veut défendre», a indiqué l’habituelle capitaine tricolore, qui a manqué les trois premiers matchs en raison d’une blessure à un mollet. «Le brassard avec le mot ‘respect’ est celui qui représente vraiment l’ensemble de notre groupe et les différentes causes qu’on veut défendre», a ajouté Griedge Mbock, tout en soulignant que la France avait le «groupe avec le plus de diversité» en Europe et dans le monde, et qu’«il est uni».

Interrogé sur le sujet avant le match face aux Pays-Bas, Laurent Bonadei avait tenu un discours similaire. «Le mot ‘respect’, qui est inscrit dessus, rassemble beaucoup de causes, comme la lutte contre le racisme. Ce n’est pas seulement pour la cause LGBT +. C’est un joli brassard», avait assuré le sélectionneur des Bleues, assurant que lui et ses joueuses n’étaient pas «au courant de cette initiative de l’UEFA».

De son côté, la FFF, interrogée par l’AFP, avait affirmé ne pas avoir eu d’information à ce sujet avant le début de la compétition et précisé que les Bleues prennent peu position et sont peu engagées sur ces sujets sociétaux.

Alors que neuf équipes (Suisse, Allemagne, Angleterre, Danemark, Finlande, Islande, Norvège, le pays de Galles et la Suède) sur seize ont porté le brassard arc-en-ciel depuis le début de la compétition, la capitaine française devrait à nouveau porter le brassard avec le mot «respect» lors du quart de finale, samedi, contre l’Allemagne.