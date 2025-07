Football : pourquoi le premier match du FC Barcelone au Camp Nou pourrait-il se jouer à huis clos ?

Le FC Barcelone va retrouver le Camp Nou le 10 août prochain lors du trophée Gamper contre les Italiens de Côme. Mais le match pourrait se jouer à huis clos.

Un retour devant des tribunes vides ? Le premier match du FC Barcelone, le 10 août lors du trophée Gamper contre Côme, dans le nouveau stade du Camp Nou (désormais nommé Spotify Camp Nou) pourrait se disputer sans public selon un ancien dirigeant du club.

Xavi Vilajoana, ancien directeur du club catalan jusqu'en 2015, devenu président de l’APCE (Association Catalane des Promoteurs), a confié lundi soir que les Blaugranas pourraient ne pas obtenir à temps le certificat définitif de construction nécessaire à la délivrance du permis de première occupation.

⁠🏟️ NOTICIA sobre el retorno al Camp Nou: “Un Gamper con público va a ser muy difícil”



🗣️ Lo explica @XaviVilajoanapic.twitter.com/Qb8IR1p4Dr — Diario SPORT (@sport) July 14, 2025

«Le chantier doit être entièrement terminé et opérationnel, a-t-il expliqué dans l'émission La Posesion. Les travaux sur ce chantier ne pourront pas être repris ultérieurement, il est considéré comme terminé. (…) Si je dois utiliser le deuxième niveau et qu'il y a un troisième niveau par-dessus, il est impossible de travailler sans utiliser le deuxième niveau, avec des échafaudages, etc.»

«Les normes de prévoyance sont très strictes, ce qui signifie que tout le monde doit être en sécurité, et surtout, pour la sécurité de tout membre, supporter ou sympathisant… et des travailleurs eux-mêmes, a-t-il également confié. Dans ce pays, lorsqu'un chantier est terminé, une licence est demandée, et le délai moyen pour l'obtenir est d'environ trois mois. C'est un fait objectif. Soudain, on dit que ce sera fait en dix jours, ce qui me semble être simple.»