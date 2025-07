MMA : un combattant du PFL gravement blessé après s’être fait tirer dessus en Russie

Timur Khizriev, combattant de MMA du PFL, s’est fait tirer dessus dans la ville russe de Makhatchkala. Il a été hospitalisé pour soigner plusieurs blessures.

Des images qui font froid dans le dos. Le combattant daghestanais de MMA Timur Khizriev a été visé par plusieurs tirs d’arme à feu sur un parking d’un immeuble résidentiel à Makhatchkala (Russie), mardi soir, comme l’ont montré des images de vidéosurveillance.

Le combattant de 29 ans, qui évolue au PFL, était en train de récupérer ses affaires dans le coffre de sa voiture lorsqu’un homme est arrivé dans son dos et a commencé à lui tirer dessus. Khizriev, qui a été touché par cinq balles, s’est alors débattu et est parvenu à jeter le malfrat au sol. Un autre homme a tenté de venir à son tour mais a ensuite pris la fuite.

🚨В Махачкале расстреляли чемпиона PFL Тимура Хизриева (18-0).



Двое в масках подкараулили Тимура во дворе жилого дома на улице Даниялова. Когда он вышел из гелендвагена, нападавшие открыли стрельбу. В спортсмена попали 5 пуль от травмата пистолета. Хизриев в операционной, жив. pic.twitter.com/KnUN4NYRKX — Вестник ММА (@VestnikMMA) July 15, 2025

«À Makhatchkala, le champion de la PFL, Timur Khizriev (18 victoires), a été blessé par balle, a révélé le compte russe spécialisé dans le MMA, VestnikMMA. Deux hommes masqués ont tendu une embuscade à Timur dans la cour d'un immeuble résidentiel de la rue Daniyalov. À sa sortie du Gelendvagen, les assaillants ont ouvert le feu. L'athlète a été touché par cinq balles de pistolet. Khizriev est en vie et hospitalisé.»

Hospitalisé et opéré avec succès, le Daghestanais ne seraient plus en danger selon les médias russes. Une enquête criminelle a été ouverte et trois hommes sont activement recherchés.