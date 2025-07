Tour de France 2025 : un cycliste s’arrête en urgence dans camping-car pour faire ses besoins en pleine étape

Ce mardi, le Canadien Michael Woods a expliqué comment il s’est arrêté en urgence dans un camping-car pour déféquer, la veille lors de la 10e étape du Tour de France.

Une envie très pressante. Ce mardi sur son blog, le coureur canadien Michael Woods a expliqué comment il a dû s’arrêter dans un camping-car pour faire ses besoins de toute urgence, lundi lors de la 10e étape du Tour de France entre Ennezat et Le Mont-Dore.

Le vétéran de l’équipe Israel Premier Tech était parti dans l’échappée du jour mais a été rattrapé par Ben Healy, futur maillot jaune, mais aussi par «une boule au ventre». «Faire caca sur le bord de la route, au Tour de France, c'est tout simplement impossible», a-t-il écrit.

«Il y a trop de monde. Même s'arrêter pour faire pipi est déjà assez difficile. Alors, alors que je commençais à me demander : ‘Est-ce que je vais me faire caca dessus?’, j'ai eu une révélation formidable : ‘Les camping-cars ont des toilettes!’ Et le Tour en compte plus que le Burning Man. En quelques secondes, je suis passé devant un camping-car et j'ai crié: ‘Toilettes, toilettes, toilettes!’»

«Au pauvre homme, très gentil et abasourdi, qui m'a ouvert la porte de son camping-car, je tiens d'abord à vous remercier, mais aussi à m'excuser abondamment pour l'état dans lequel j'ai laissé votre salle de bain», a ajouté Michael Woods. «Disons simplement que 120 g de glucides par heure pendant quatre heures consécutives ne donnent pas de bons résultats».

Woods est ensuite sorti du véhicule et a repris sa course sans savoir où il se trouvait par rapport aux autres coureurs. «J’ai dit à Julian Alaphilippe : ‘Je ne sais plus si je suis toujours devant ou derrière le peloton’. J'ai expliqué pourquoi, nous avons tous les deux ri, puis nous avons parlé de la facilité des courses avant». Un souvenir pour le moins original.