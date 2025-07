Athlétisme : la détentrice du record du monde du marathon suspendue pour dopage

La Kényane Ruth Chepngetich, qui détient le record du monde du marathon depuis octobre 2024, a été provisoirement suspendue, jeudi, après un contrôle positif à l'hydrochlorothiazide.

Rattrapée par la patrouille. La Kényane Ruth Chepngetich, qui a pulvérisé en octobre 2024 le record du monde du marathon (02:09:56), a été provisoirement suspendue à la suite d'un contrôle positif à l'hydrochlorothiazide, un diurétique, a annoncé jeudi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU).

«L'AIU a provisoirement suspendu la détentrice du record du monde du marathon, Ruth Chepngetich, pour la présence et l'utilisation d'hydrochlorothiazide (HCTZ), dans un échantillon prélevé le 14 mars» 2025, a écrit l'instance antidopage dans un communiqué.

