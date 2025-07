France-Allemagne, quarts de finale de l’Euro féminin 2025 de football : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après une phase de groupes sans faute, l’équipe de France affronte l’Allemagne, ce samedi (21h), en quarts de finale de l’Euro féminin 2025 de football.

Les Bleues retrouvent leur bête noire. Après une phase de groupes parfaitement maîtrisée, avec trois victoires en autant de rencontres, l’équipe de France est opposée à l’Allemagne, ce samedi, en quarts de finale de l’Euro féminin 2025 de football. Un adversaire qui ne réussit pas aux Tricolores. Alors que les deux équipes vont s’affronter pour la 6e fois de leur histoire en compétition majeure (Euro, Coupe du monde et Jeux olympiques), les Françaises ne se sont jamais imposées avec quatre défaites et un match nul.

Et le bilan est encore plus lourd rien qu’à l’Euro avec trois revers en autant de rencontres. Mais les filles de Laurent Bonadei ont été plutôt convaincantes depuis le début de la compétition et ont les armes pour rivaliser avec les Allemandes, qui ont terminé à la 2e place de leur groupe derrière la Suède. «J’y crois non seulement parce que je sens que l’état d’esprit est là, qu’il y a le niveau de performance et j’y crois parce qu’on est sur onze victoires consécutives et qu’on a fait trois bons résultats dans cette phase de poules», a assuré le sélectionneur lors d’un entretien à l’AFP.

Aux coéquipières de Griedge Mbock de poursuivre sur cette même lancée pour s’ouvrir les portes des demi-finales comme lors de la précédente édition, où elles avaient été éliminées par… l’Allemagne. L’heure de la revanche a sonné.

Le programme TV

France-Allemagne

Quarts de finale de l’Euro féminin 2025 de football

Samedi 19 juillet

A suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur TF1