Tour de France 2025 : de quoi souffre Tadej Pogacar après sa lourde chute ?

Grand favori à sa propre succession, Tadej Pogacar a été victime d’une lourde chute, mercredi, dans les derniers kilomètres de la 11e étape du Tour de France.

Plus de peur que de mal ? Tadej Pogacar s’est fait une belle frayeur, mercredi, dans les derniers kilomètres de la 11e étape du Tour de France. Présent dans le groupe des favoris, le champion du monde a touché la roue arrière de Tobias Johannessen et a violemment été projeté au sol. Et dans sa chute, il a glissé sur le côté gauche de la route avant d’heurter le rebord d’un trottoir.

Get knocked down, but we get up again 💪🏻 #WeAreUAE



After a crash late in the day, @TamauPogi was able to remount his bike and finish stage 11. #TDF2025



Thankfully, Tadej came away with bruising and abrasions, but no fractures or concussion. He’s fit and firing for tomorrow!… pic.twitter.com/2Zxqvwcdoz

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 16, 2025