Tour de France 2025 : la blessure improbable d’un coureur français en voulant récupérer une musette

Le coureur français Bryan Coquard s’est blessé à la main droite, ce jeudi, en voulant récupérer une musette lors de la 12e étape du Tour de France.

Il enchaîne les déboires dans ce Tour de France. Tancé au début de cette 112e édition pour avoir provoqué la chute et l’abandon de Jasper Philipsen (3e étape), Bryan Coquard a été victime d’une blessure improbable, ce jeudi, lors de la 12e étape entre Auch et Hautacam. Présent dans l’échappée, le sprinteur français se serait fracturé deux doigts (annulaire et auriculaire) de la main droite, selon France Télévisions, en voulant récupérer une musette lors du ravitaillement à un peu moins de 100 kilomètres de l’arrivée.

🇫🇷 Bryan Coquard was stopped on the side of the road with the medical team. But he is back riding and will attempt to rejoin the peloton.



🇫🇷Bryan Coquard s’est arrêté pour se faire soigner. Le coureur de Cofidis est reparti pour essayer de reprendre sa place dans le peloton.… pic.twitter.com/oJszUOGKI1

— Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2025