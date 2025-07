Tour de France : quelle somme une ville doit-elle payer pour accueillir une étape ?

Comme à chaque édition du Tour de France, des centaines de villes se portent candidates pour accueillir les départs et arrivées des cyclistes engagés dans la Grande Boucle. Mais tout cela a un certain coût.

Pour figurer au parcours du Tour de France, il faut un peu de chance et surtout de l’argent. Alors que le Slovène Tadej Pogacar domine l’édition 2025 de la Grande Boucle, de nombreuses villes en sont aux derniers préparatifs pour les arrivées et départs des cyclistes engagés dans l’épreuve.

Des départs et des arrivées qui ont un certain coût : selon nos confrères du Midi Libre, il faut compter au minimum 100.000 euros. «Le ticket d’entrée, c’est 100.000 euros pour un départ, et 140.000 euros pour une arrivée. Donc un peu moins de 250.000 euros pour les deux», a indiqué le grand patron du Tour de France Christian Prudhomme.

Cette somme, qui peut paraître astronomique pour un accueil de quelques heures, est utilisée afin d’accueillir toutes les équipes et membres de l’organisation du Tour, comme expliqué par Christian Prudhomme à nos confrères.

Une somme qui ne cesse d'augmenter ?

«Ces 250.000 euros, c’est que nous dépensons tous les soirs en hébergement. Tous les soirs, on réserve 1.850 chambres. Donc en fait, on réinjecte immédiatement dans le tissu économique local», a-t-il expliqué.

Par le passé, les coûts d’accueil étaient moins importants : à titre de comparaison, il ne fallait dépenser «que» 65.000 euros pour être une ville départ et 110.000 euros pour être une ville d’arrivée en 2021. Et sans compter les dépenses supplémentaires pour être en conformité.