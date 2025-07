Tour de France 2025 : Thymen Arensman s’impose au sommet de Superbagnères, Lenny Martinez récupère le maillot à pois

Le Hollandais Thymen Arensman a remporté la 14e étape du Tour de France reliant Pau à Superbagnères ce samedi 19 juillet. Le Français Lenny Martinez a repris le maillot à pois de meilleur grimpeur en se glissant dans l’échappée.

Deuxième de la dixième étape ce lundi à 9 secondes de Simon Yates, Thymen Arensman a levé les bras sur la 14e étape de la Grande Boucle ce samedi en réalisant un numéro de soliste.

🏆🇳🇱 Thymen Arensman, man of the day!



🏆🇳🇱 Le grand numéro de Thymen Arensman !#TDF2025 | @Continental_frpic.twitter.com/57XbxBuhJ0 — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

Parti en solitaire à 37 kilomètres de l’arrivée, le néerlandais a résisté au retour du peloton malgré un col de hors catégorie de plus de 14 kilomètres avant de rejoindre l’arrivée à Superbagnères.

💥 🇳🇱 @ThymenArensman attacks on the climb to Col de Peyresourde and isolates himself at the head of the race. Lenny Martinez and @TobiasJohannes1 follow behind.



💥 🇳🇱 @ThymenArensman attaque dans l'ascension au col de Peyresourde et s'isole en tête de la course. Lenny Martinez… pic.twitter.com/KXZpTfIrby — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

Le leader du classement général, Tadej Pogacar, et son dauphin, Jonas Vingegaard, complètent le podium à plus d’une minute du vainqueur du jour.

Remco Evenpoel abandonne

La surprise de la journée est sans nul doute l’abandon du coureur belge Remco Evenepoel, troisième du classement général et porteur du maillot blanc de meilleur joueur.

❌ A last beautiful gesture despite the suffering. 🤍

It's over for @EvenepoelRemco who's retiring from the #TDF2025.



❌ Un dernier beau geste malgré la souffrance. 🤍

C'est fini pour @EvenepoelRemco qui abandonne le #TDF2025. pic.twitter.com/w4dryAd5e4 — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

Le cycliste de l’équipe Soudal-QuickStep a laché prise dès les premiers pourcentages du col du Tourmalet, la première des quatre ascensions de la 14e étape, avant de renoncer quelques minutes plus tard. Selon L’Equipe, cet abandon pourrait être du à une maladie ou à une douleur aux côtes évoquée ces derniers jours après une chute aux Championnats de Belgique (le 29 juin).

Son malheur fait le bonheur du coureur allemand Florian Lipowitz, qui grimpe sur le podium du classement général du Tour de France et se pare du maillot de meilleur jeune par la même occasion.

Lenny Martinez reprend le maillot à pois

Élu coureur le plus combatif du jour, Lenny Martinez a repris le maillot à pois de meilleur grimpeur.

⚪🔴 🇫🇷 @lennymrtz1 passes alone in the lead at the Col du Tourmalet! He virtually takes over the @maillotapois!



⚪🔴 🇫🇷 @lennymrtz1 passe seul en tête au col du Tourmalet ! Il reprend virtuellement le @maillotapois !#TDF2025pic.twitter.com/rxxxHe6aOc — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025

Il totalise désormais 60 points, soit 8 de plus que Tadej Pogacar et 12 de plus que le vainqueur du jour.