Urban Hiking : quelle est cette nouvelle discipline qui fait sensation ?

L’«urban hiking», ce terme pour randonnée urbaine, est la nouvelle tendance qui offre la possibilité de (re)découvrir une ville tout en renforçant le bien-être physique et mental.

C’est la nouvelle tendance sportive depuis quelques mois. L’«urban hiking», également appelé «City hiking» offre l’occasion pour les pratiquants de réaliser des randonnées en pleine ville. Une randonnée plus insolite, dans un cadre urbain, qui garantit les mêmes bienfaits que sa version traditionnelle.

Née aux Etats-Unis dans les années 1970, et initialement vue comme une activité à destination des «retraités», l’activité est revenue à la mode et a séduit les nouvelles générations. Moins codifiée que la randonnée classique, plus accessible que le trail ou le running, elle semble parfaite pour un bon nombre de «nouveaux sportifs».

Seul ou en communauté

Ce qui fonctionne également, c’est que l’urban hiking fonctionne souvent en communauté. Si l’on peut se retrouver entre amis, il est également possible de rejoindre des groupes existants qui organisent ce type de sorties. C’est le cas de Merrell qui a créé depuis 2021, les Merell Hiking Club et ainsi que Columbia avec les Columbia Hike Society depuis trois ans.

Si vous préférez organiser vous-mêmes vos sorties et votre trajet, il est possible d'utiliser l'application AllTrails qui en propose de nombreux (villes ou nature d'ailleurs !).

Alors que les citadins passent en moyenne près de sept heures par jour devant un écran, cette nouvelle discipline est une très bonne occasion pour sortir pratiquer une activité physique et utiliser son smartphone à bon escient. Et aussi pour ceux qui aiment partager sur les réseaux sociaux. A vos baskets !