Basket : Antoine Dupont et Léon Marchand vont devenir actionnaires d’un club toulousain

Le nageur Léon Marchand et le rugbyman Antoine Dupont, champions olympiques 2024, vont devenir actionneurs du Toulouse Basketball Club avec les rappeurs Bigflo et Oli.

Une équipe de choc pour viser les sommets. Antoine Dupont, Léon Marchand et le groupe de chanteurs Bigflo et Oli se sont liés pour faire leur entrée au capital d’un club de basket toulousain en Nationale 1. L’ambition étant de rejoindre la Betclic Élite.

D’après une information révélée dimanche par La Dépêche, le Toulouse Basket-ball Club (ex-Stade Toulousain Basket), actuellement troisième division française, vise une montée dans l’Elite d’ici 5 à 6 ans.

«Créer une communauté autour du club»

L’objectif est de «créer une communauté autour du club, sur Toulouse et au-delà des portes de Toulouse, de toucher les étudiants et la jeunesse, a expliqué Fabien Conte, président du TBBC. Ces personnages partagent une passion sincère pour le sport et pour Toulouse. Toulouse, 4e ville de France, mérite d’avoir un grand club de basket.»

Les quatre personnalités sont toutes de Toulouse : Antoine Dupont est le capitaine du XV de France et joue au Stade Toulousain, Léon Marchand quintuple médaillé olympique de natation et le duo de rappeurs Bigflo et Oli sont Toulousains.