Boxe : l’incroyable somme de plus de 110 millions d’euros touchée par Oleksandr Usyk après sa victoire contre Daniel Dubois

L’Ukrainien Oleksandr Usyk est redevenu champion du monde réunifié, samedi soir, après sa victoire par KO contre le Britannique Daniel Dubois à Wembley (Londres).

Il trône au sommet du noble art. Déjà détenteur des ceintures WBA, WBC, WBO, Oleksandr Usyk (38 ans) a ravi la ceinture IBF à Daniel Dubois, samedi soir, pour redevenir le champion du monde incontesté qu’il avait déjà été au début de l'année 2024. Avec la manière. A Wembley, devant 100.000 spectateurs, le boxeur ukrainien a éteint le Britannique avec un KO foudroyant au 5e round.

Un 15e succès avant la limite

Dans cette revanche du combat entre les deux hommes, remporté par Oleksandr Usyk en août 2023 en Pologne par arrêt de l’arbitre au 9e round, le boxeur originaire de Crimée a décoché un puissant crochet du gauche qui a couché Daniel Dubois pour rester invaincu dans la catégorie reine. Et dans la foulée de son 24e succès, le 15e avant la limite, il a reçu les félicitations de Volodymyr Zelensky.

«Il l’a fait. Un champion incontesté. Une légende. L’un des nôtres. Merci pour la force et l’inspiration que tu donnes à tout le pays à chaque victoire. Merci de te lancer dans chaque combat avec l’Ukraine dans ton cœur», a écrit le président ukrainien.

En plus de repartir avec la ceinture IBF, Oleksandr Usyk a empoché la somme de 130 millions de dollars (111,8 millions d’euros), selon plusieurs sources. Soit le plus gros chèque de l’histoire de la boxe. Daniel Dubois a lui touché de la moitié de cette somme, soit environ 55 millions d’euros.

Et malgré ce pactole, Oleksandr Usyk envisage de remonter sur le ring et pourrait affronter un nouvel adversaire britannique. «Peut-être que ce sera Tyson Fury. Peut-être que nous avons trois choix, Derek Chisora et Anthony Joshua, a-t-il déclaré. Peut-être (le Néo-Zélandais) Joseph Parker. Je ne peux pas le dire maintenant parce que je veux rentrer à la maison». Pour profiter d’un peu de repos en famille et de ses gains.